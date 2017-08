Défice diminuiu 1153 milhões, com receita a acelerar

A execução orçamental do mês de Julho permitiu uma redução do défice público em 1153 milhões de euros em relação aos sete primeiros meses do ano passado. O saldo negativo é de 3763 milhões, com a receita a subir 3,2% e a despesa a aumentar a um ritmo menor, de 0,5%.

Para o Ministério das Finanças, que emitiu um comunicado em antecipação à divulgação da execução orçamental pela Direcção-Geral do Orçamento, os números permitem “antecipar o cumprimento dos objectivos orçamentais de 2017” – a meta é conseguir um défice em contabilidade nacional equivalente a 1,5% do PIB português.

Se nos dois últimos meses a execução orçamental tinha sido penalizada sobretudo por factores temporários relacionados com a antecipação dos pagamentos dos reembolsos do IRS e do IVA em relação ao que se passou em 2016, agora já se nota uma diluição desses efeitos. A melhoria, diz o ministério liderado por Mário Centeno, “permite acomodar o impacto de alguns factores que, até ao final do ano, se irão traduzir num abrandamento do ritmo de melhoria do défice”.

São três os impactos. Do lado da despesa, isso tem a ver com “o actual perfil do pagamento do subsídio de Natal” dos funcionários públicos e pensionistas da Caixa Geral de Aposentações e da Segurança Social. Como este ano o modelo de pagamento é diferente, isso reflecte-se na execução ao longo do ano (em 2017, metade do subsídio é pago em Novembro e a outra metade em duodécimos, quando no ano passado todo o subsídio era pago em duodécimos).

Do lado da receita, o Governo antecipa dois efeitos que vão ter impacto na execução mais para a frente: “A não repetição da receita fiscal do Peres [programa de regularização de dívidas ao fisco e à Segurança Social] e o acerto de margens financeiras com a União Europeia”. No caso do perdão fiscal, o Estado também vai arrecadar receita este ano dos contribuintes que entraram em planos de prestações (contando com 138 milhões de euros), mas não se repete a receita extraordinária do ano passado associada a quem aderiu ao Peres pagando a dívida de uma só vez e que, somada às primeiras prestações, ascendeu a 588 milhões de euros, entre receitas para o fisco e para a Segurança Social.

Do lado da receita fiscal do Estado, houve até Julho um aumento da cobrança de 4,4%, acima do objectivo dos 2,9% previstos no orçamento. Houve uma inversão da tendência, já que até Junho a arrecadação estava em queda, influenciada nessa altura pela antecipação dos reembolsos do IRS, efeito que agora se diluiu.

