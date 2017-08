Mundial de 49er e 49er FX terá em Matosinhos o “melhor estádio de vela do mundo”

Um dos mais icónicos edifícios da frente marítima de Matosinhos será, a partir da próxima segunda-feira, o “melhor estádio de vela do mundo”. Dez anos depois, Portugal vai voltar a receber o Campeonato do Mundo de 49er e 49erFX, considerada a mais importante classe olímpica de vela, e a cobertura do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões estará durante a competição aberta ao público, sendo um palco privilegiado para assistir a uma competição que contará com alguns dos melhores velejadores mundiais.

Serão três dias de qualificações (de segunda a quarta-feira), dois de apuramento para a medal race (quinta e sexta-feira) e as decisões finais estão guardadas para de hoje a uma semana, quando os dez melhores barcos lutarem pelas medalhas no Mundial mais concorrido de sempre. Superando as participações das 20 edições anteriores, na frente marítima do Porto e de Matosinhos estarão 144 embarcações em prova: 89 duplas masculinas (49er) e 55 duplas femininas (49er FX). Com mais de duas dezenas de medalhados olímpicos presentes, estão confirmadas três duplas nacionais: Jorge Lima/José Luís Costa, Francisco Maia/Afonso Maia e Rodolfo Pires/Gonçalo Pires.

Na conferência de imprensa de apresentação do evento, Miguel Lopes Cardoso, presidente do Clube de Vela Atlântico, começou por referir que o clube náutico de Matosinhos “apenas em Maio foi convidado [pela International 49er Class Association] a apresentar uma proposta para organizar este evento que estava perdido para Portugal e ia para outro país”. “Com alguma dose de atrevimento, apresentámos uma proposta em 48 horas e, ao fim de uma semana, estávamos responsáveis por preparar um campeonato, que foi montado em dois meses, quando normalmente demora um ou dois anos”, sublinha. Miguel Lopes Cardoso, que considera que seria “uma irresponsabilidade deixar escapar um evento que é o mais importante alguma vez realizado no Norte de Portugal na vela”, agradeceu a oportunidade concedida pela APDL, que lhe “abriu as portas” do “melhor estádio de vela do mundo”.

Melchior Moreira, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, também considera que a abertura ao público do Terminal de Cruzeiros tornará a sua cobertura “numa bancada única e privilegiada para assistir à competição”, destacando os benefícios para a região: “Receber a mais importante classe olímpica da modalidade, numa competição que será transmitida para 170 países, é revelador de que somos cada vez mais um destino de grandes eventos desportivos. Qualquer retorno financeiro que seja calculado, será sempre exponenciado pelas imagens que serão passadas para o exterior.”

Assumido apreciador da modalidade, na qual se sagrou campeão nacional nas classes vaurien e snipe, Rui Moreira deixou um lamento: “A vela portuguesa tem grandes tradições e durante muitos anos foi importante em Portugal. Infelizmente, nos últimos anos tem tido uma menor atenção por parte do Estado.” O presidente da Câmara do Porto diz que “Portugal não pode ter apenas uma actividade desportiva”, referindo que “por muito importante que seja o Sp. Braga-FC Porto, um Campeonato do Mundo não pode ter menos impacto mediático”. “Espero que este campeonato seja um virar de página. Agora que os dados estão lançados, só precisamos de bom vento e que haja sempre um palmo de água debaixo das quilhas dos barcos”, concluiu o autarca do Porto.

