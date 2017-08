Já são conhecidos os adversários do Braga e Vitória de Guimarães na Liga Europa

O Vitória de Guimarães vai defrontar os franceses do Marselha, os austríacos do Salzburgo e os turcos do Konyaspor no grupo I da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio realizado no Mónaco nesta sexta-feira.

PUB

O Sporting de Braga vai defrontar os búlgaros do Ludogorets, os alemães do Hoffenheim e os turcos do Basaksehir, no grupo C da Liga Europa de futebol.

A fase de grupos da Liga Europa, com a participação de Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, arranca a 14 de Setembro e termina em 7 de Dezembro.

PUB

PUB

PUB