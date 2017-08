Azarenka tem um desafio mais importante do que o Open dos EUA

Ser mãe e tenista não é fácil. Há vários casos de sucesso, sendo o mais recente o de Kim Clijsters, vencedora de três dos seus quatro títulos do Grand Slam no regresso à competição depois da maternidade. Mas o que está a viver Victoria Azarenka é, pelo que se sabe, inédito com uma jogadora de top: a luta pela custódia do filho, Leo, impediu-a de viajar para Nova Iorque com a criança, e por isso desistiu do Open dos EUA.

“Enquanto estamos a decidir alguns processos legais, a única forma de poder competir no Open dos EUA era deixando Leo na Califórnia, o que não tenho vontade de fazer”, resumiu Azarenka, referindo-se à decisão automática da justiça norte-americana, que proíbe os pais de se ausentarem do estado norte-americano onde residem, enquanto decorre o processo de custódia.

“Mantenho-me optimista de que, nos próximos dias, o pai de Leo e eu consigamos colocar as diferenças de lado e dar passos na direcção certa para trabalharmos de forma mais eficaz e chegarmos a um acordo para os três podermos viajar e eu competir, mas o mais importante é garantir que Leo vai contar com a presença constante de ambos os pais”, frisou a bielorrussa de 28 anos.

Azarenka, ex-número um do ranking, deixou o circuito em Julho de 2016 no quinto lugar da tabela WTA, após conquistar três títulos nesse ano (Brisbane, Miami e Indian Wells) e foi mãe em Dezembro. Antecipou o regresso ao circuito para Junho, apadrinhando o novo torneio de Maiorca em relva, onde surgiu como 683.ª do ranking mundial. Aceitou um wild-card para Wimbledon, onde foi eliminada nos oitavos-de-final, pela número dois mundial, Simona Halep, e subiu ao 204.º lugar. No mês seguinte, separou-se do pai da criança, Billy McKeague, e não competiu desde então.

“O equilíbrio entre cuidar de uma criança e uma carreira não é fácil para nenhum pai, mas é um desafio, o qual tenho vontade de enfrentar. Quero apoiar homens e mulheres por todo o lado que sabem que está certo ser uma mãe (ou pai) trabalhadora. Ninguém deveria ter que decidir entre os seus filhos e a carreira”, alertou Azarenka.

Azarenka é detentora de 20 títulos no circuito principal, dois do Grand Slam, ambos na Austrália, 2012 e 2013, anos em que perdeu na final do Open dos EUA com Serena Williams — curiosamente, a rival da bielorrussa está igualmente ausente por estar grávida. Esteve nas meias-finais dos outros dois majors e, em pares mistos, conquistou dois Grand Slams e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2012 (com Max Mirnyi).

