Vanessa Redgrave em Setembro em Cascais, no Festival Internacional de Cultura

A actriz britânica Vanessa Redgrave vai estar no Festival Internacional de Cultura (FIC), em Cascais, a 17 de Setembro, onde conversará com o público e assistirá a Julia no 40.º aniversário do filme que lhe deu o seu único Óscar.

Redgrave escolheu o filme de Fred Zinnemann, no qual interpreta uma resistente aos nazis e divide o ecrã com Jane Fonda, pelo facto de esta personagem “remeter para situações muito actuais”, segundo diz a organização em comunicado. O FIC, que envolve um programa de música, exposições, teatro ou artes de rua, decorre entre 1 e 30 de Setembro e terá este ano a sua terceira edição. A conversa com Vanessa Redgrave será conduzida por António Borga na Casa das Histórias Paula Rego e a actriz será depois homenageada pela Academia Portuguesa de Cinema. O filme é exibido às 17h.

O programa do FIC, que é maioritariamente de entrada livre, começa já no dia 2 com a presença da escritora Arundhati Roy, Paul Auster dia 10 ou António Lobo Antunes e Eduardo Lourenço a encerrar. Além da literatura, há exposições de fotografia de Herb Ritts (dia 22) e vários concertos, de Fernando Tordo à Orquestra XXI com Artur Pizarro ou a 16.ª Grande Gala do Fado.

