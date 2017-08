Nova temporada de Black Mirror ainda este ano

A quarta temporada da série Black Mirror vai estrear-se até ao final do ano na Netflix e será composta por seis episódios, um deles dirigido pela actriz e cineasta Jodie Foster, anunciou esta sexta-feira aquela plataforma de streaming.

A Netflix divulgou ainda um teaser da nova temporada, com uma breve apresentação de cada um dos seis episódios que dão continuidade a esta série de ficção científica, que “explora um distorcido futuro próximo no qual as maiores inovações tecnológicas da humanidade colidem com os seus instintos mais sombrios". Cada episódio é uma história diferente e todas elas reflectem de algum modo sobre o modo como os avanços tecnológicos podem afectar a vida e empobrecer a experiência humana.

Um dos novos episódios intitula-se Arkangel e é dirigido pela actriz e cineasta norte-americana Jodie Foster, contando no elenco com Rosemarie Dewitt (Mad Men e La La Land), Brenna Harding e Owen Teague.

O episódio USS Calister passa-se numa nave espacial, ao estilo Star Trek, e é interpretado por Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson e Michaela Coel, estando a direção a cargo de Toby Haynes (Sherlock e Doctor Who).

Metalhead, que tem a particularidade de ser filmado a preto e branco, traz Maxine Peake, Jake Davies e Clint Dyer no elenco e é dirigido por David Slade (produtor e realizador da série Hannibal).

Black Museum é protagonizado por Douglas Hodge, Letitia Wright e Babs Olusanmokun e tem na direção Colm McCarthy, enquanto Crocodile reúne Andrea Riseborough, Andrew Gower e Kiran Sonia Sawar no elenco e é dirigido por John Hillcoat, realizador de A Estrada e Escolha Mortal. Já Hang the DJ é interpretado por Georgina Campbell, Joe Cole e George Blagden e tem realização de Tim Van Patten, de Guerra dos Tronos.

A série Black Mirror foi criada por Charlie Brooker, que é também o argumentista de cinco dos seis episódios desta temporada. A excepção é USS Calister, cujo argumento foi escrito por William Bridges.

