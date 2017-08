Carminho participa em dois temas do novo disco dos Tribalistas

O novo disco dos Tribalistas, o primeiro em 15 anos do supergrupo brasileiro que junta Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte, tem a participação da fadista e cantora portuguesa Carminho em dois temas: Pexinhos e Tribalivre. O disco será lançado no fim deste mês de Agosto.

PUB

Carminho, que em finais de 2016 lançou um disco integralmente dedicado a Tom Jobim, como corolário da sua ligação musical ao Brasil, já gravara com Marisa Monte a canção Chuva no Mar, que Carminho incluiu no seu disco Canto, de 2014, e Marisa na sua colectânea Coleção, de 2016.

Da sua experiência brasileira, Carminho afirmou em entrevista ao PÚBLICO, por ocasião do lançamento de Canto: “Primeiro que tudo, aprendi liberdade com o Brasil. De espírito, de expressão. Foi também o Brasil que me ajudou a dar mais voz às minhas composições.” Sobre a canção Chuva no Mar, a cantora portuguesa contou que ela nasceu num encontro em casa de Marisa Monte: “Ela foi-me mostrando várias canções do seu arquivo. Falei-lhe do mar, que é o que nos une, e quando chegámos a esta canção começámos a cantar umas partes ela e umas partes eu, e de repente olhámos uma para a outra e dissemos: ‘está a resultar’. Foi assim uma magia. Ela tinha dito: a canção é que nos vai escolher. E escolheu-nos mesmo.”

PUB

Quatro temas divulgados

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Do novo disco dos Tribalistas, a publicar no final de Agosto, já foram dados a conhecer quatro temas e respectivos vídeos: Diáspora, Um Só, Fora da Memória e Aliança. Estas canções foram dadas a conhecer num show-surpresa, com apresentação simultânea (ao vivo) dos artistas no Facebook e no Spotify, a partir de um estúdio no Rio de Janeiro, tendo esta sido acompanhada, diz a promotora do disco, por 5,62 milhões de pessoas em 52 países.

Além de Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown (o trio tribalista original), participaram no lançamento (tal como no disco) os músicos Dadi, Cézar Mendes e Pedro Baby. “Desde que fizemos o primeiro álbum”, disse Marisa Monte a propósito do novo trabalho, “nunca deixámos de estar próximos nem parámos de compor em parceria. Mas desta vez sentimos que tínhamos em mãos uma colecção de canções que soavam mais potentes quando cantadas pelos três juntos, daí surgiu o desejo de gravar um novo álbum”.

O disco de estreia dos Tribalistas, lançado em 2002, foi um fenómeno de popularidade em vários países, Portugal incluído, vendendo mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo.

PUB

PUB