Três estradas cortadas nos distritos de Castelo Branco e Guarda

O Itinerário Principal (IP) 5 e a Estrada Nacional (EN) 18, ambas no distrito da Guarda, estão cortadas ao trânsito, assim como a EN112, em Castelo Branco, devido aos fogos, disse à Lusa, pelas 23h00 desta quarta-feira, fonte da GNR.

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) informou que a circulação no IP5 se encontra interditada na freguesia de Sobral da Serra, no concelho e distrito da Guarda, pelo que as estradas alternativas são a EN16 e a Auto-estrada 25.

Ainda na Guarda está cortada a EN18, na zona de Vale de Estiler, entre os quilómetros quatro e 12, e a estrada alternativa é a EN338.

No concelho de Oleiros, em Castelo Branco, está interditada a EN112, que foi cortada pelas 13h30 desta quarta-feira, apresentando-se como alternativas as estradas EN238 e EN351.

Segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), às 23h30 o fogo em Oleiros mobilizava 389 operacionais e 116 meios terrestres.

Já o distrito da Guarda tem dois dos principais incêndios florestais desta noite, um no concelho da Guarda, que está a ser combatido por 219 bombeiros, apoiados por 66 viaturas, e um no concelho de Celorico da Beira, que mobiliza 164 operacionais, auxiliados por 52 meios terrestres.

