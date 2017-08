Oito casas destruídas em Oleiros, várias aldeias evacuadas

Oito casas foram esta quinta-feira destruídas pelo incêndio que lavra desde quarta-feira no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, disse o presidente da Câmara, Fernando Jorge.

Em declarações à Lusa, o autarca disse que sete casas foram destruídas no Orvalho e uma em A-de-Moço. "E ainda vão arder mais", perspetivou, ao início da noite.

O incêndio "está muito forte, com uma força brutal", com "três ou quatro frentes dentro do concelho" e ainda uma "frente para Castelo Branco e outra para o Fundão".

O autarca disse também que foram evacuadas várias aldeias, nomeadamente Silvosa, Vinha, Cardosa e Sarnadas de São Simão.

