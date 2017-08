Madeira: Ministério Público volta ao Largo da Fonte para recolher provas

O Ministério Público voltou a vedar o acesso ao Largo da Fonte, no Funchal, para recolher novas provas no local onde uma árvore caiu, provocando a morte de 13 pessoas no passado dia 15. O largo mantém-se vedado pelo menos até sexta-feira.

PUB

Este órgão judicial, que está a investigar as circunstâncias da queda do carvalho, tinha informado esta quarta-feira que as peritagens no local estavam concluídas, pelo que o largo era novamente de livre acesso. Esta quinta-feira, "contra o que inicialmente estava previsto", é "imprescindível" mantê-lo vedado, informa o Ministério Público numa nota publicada no site da Procuradoria da Comarca da Madeira.

Justifica o Ministério Público que é necessário "uma análise aprofundada e uma nova recolha de elementos no local" para um mais apuramento "mais exacto" das circunstâncias que levaram a que um carvalho desabasse da encosta do Largo da Fonte, na freguesia de Monte, e caísse sobre a multidão que esperava o início da procissão das festas da Nossa Senhora do Monte. Morreram 13 pessoas e 49 ficaram feridas, dos quais cinco permanecem internados.

PUB

A peritagem está a ser feita por um cientista da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, especialista em fitossanidade e segurança de árvores, nomeado pelo Ministério Público.

PUB

PUB