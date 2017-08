Dominado fogo em Celorico da Beira

O incêndio que lavra em Celorico da Beira, no distrito da Guarda, foi dominado esta quinta-feira, segundo a Protecção Civil. Este incêndio foi dominado pelas 4h45, encontrando-se àquela hora no terreno 187 homens apoiados por 59 veículos, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC). Três incêndios de maior dimensão, na Sertã, Guarda e Oleiros, continuavam esta madrugada activos.

O incêndio na Sertã, no distrito de Castelo Branco, obrigou ao corte da estrada municipal 529, em Mosteiro de São Tiago. O fogo que ainda lavra no concelho e distrito da Guarda tinha, esta madrugada, duas frentes activas. Este incêndio obrigou ao corte da estrada nacional 18, entre o quilómetro 4 e o 12, na localidade de Vale Estrela, no concelho da Guarda. Já o fogo no concelho de Oleiros foi o que provocou o maior número de cortes de estradas, no total de quatro.

Foram cortadas à circulação automóvel a EN 112, na localidade de Cambas, entre o quilómetro 42 e 48, a EN 1198, na localidade de Admoço, a estrada municipal 1197, na localidade de Orvalho - Vilar Barraco, e a EN 238, entre o quilómetro 89 e 96 na zona da Póvoa da Ribeira. Entretanto, o fogo na localidade de Abitureiras, no concelho e distrito de Santarém, entrou em resolução às 2h22 desta quinta-feira.

