Fogo de Oleiros agravou-se nas últimas horas e ameaça várias aldeias

O incêndio que lavra desde quarta-feira no concelho de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, agravou-se nas últimas horas e estende-se por quatro frentes bastante activas, disse à agência Lusa o presidente do município.

PUB

Segundo Fernando Jorge, o aumento do vento, os reacendimentos e as projecções agravaram a situação durante a tarde, com várias aldeias em risco.

As localidades de Cardosa, Silvosa, Vinha e Sarnadas de São Simão estão ameaçadas pelas chamas, embora ainda não tenha sido dada ordem para retirar os habitantes, referiu o autarca.

PUB

O presidente do município de Oleiros disse ainda que a Serra de Muradal está tomada pelas chamas e que uma das frentes de fogo avança em direcção ao concelho vizinho do Fundão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fernando Jorge não sabe ainda precisar a área ardida até ao momento no concelho, mas salientou que, só na freguesia de Orvalho, arderam 5.000 hectares de floresta.

O autarca adiantou também que o incêndio que deflagrou na quarta-feira em Selada das Pedras, freguesia de Cambas, se juntou a um outro que teve início às 00h53 de hoje em Poeiros, freguesia do Estreito/Vilar Barroco.

Às 17h20, as chamas eram combatidas por 562 operacionais, apoiados por 164 meios terrestres e 13 meios aéreos.

PUB

PUB