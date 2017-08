Colisão obriga ao corte do IC8

Uma colisão rodoviária no Itinerário Complementar n.º 8 (IC8), em Pedrógão Grande, obrigou nesta quinta-feira ao corte da via nos dois sentidos, disseram fontes dos Bombeiros Voluntários e da GNR à agência Lusa.

De acordo com a página da Associação Nacional de Protecção Civil, o alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 87 do IC8 em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, foi dado pelas 19H21, estando no local 14 elementos apoiados por seis veículos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria adiantou que existe um ferido, desconhecendo-se para já a sua gravidade.

