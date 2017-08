Três corpos desaparecidos na década de 90 encontrados amarrados em Mont Blanc

As autoridades suíças encontraram três corpos em Mont Blanc, nesta terça-feira, na sequência de um alerta feito por um alpinista francês. Suspeita-se que datem da década de 1990 e tenham estado até agora enterrados em gelo, escreve a AFP. Os corpos foram encontrados atados por uma corda, no lado italiano da mais alta montanha dos Alpes, em Vale de Aosta.

PUB

A montanha é o ponto mais alto da Europa Ocidental e um desafio para alpinistas. Os acidentes fatais são comuns.

De acordo com as autoridades locais, suspeita-se que os três alpinistas agora encontrados tenham morrido há mais de duas décadas, uma vez que foi encontrada documentação alemã ao lado dos corpos cuja data de expiração era de 1995. O cartão de identidade correspondia a um homem de 23 anos, escreve o jornal italiano La Repubblica.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os restos mortais estão em avançado estado de decomposição. As equipas de resgate deverão tentar recuperar os corpos esta quinta-feira.

Em Julho deste ano, os corpos de um casal desaparecido há 75 anos foram também encontrados nos Alpes, no glaciar de Tsanfleuron. Os dois estavam perfeitamente preservados.

No início deste mês as autoridades suíças alertaram para a possibilidade de assistirmos ao aparecimento de centenas de corpos de montanhistas desaparecidos no último século como consequência do descongelamento de glaciares, provocado pelo aquecimento global. As autoridades dos Alpes registaram um aumento significativo de descobertas de cadáveres no mês de Julho.

PUB

PUB