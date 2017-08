Naufrágio de barco de passageiros faz 22 mortos no Brasil

Vinte e duas pessoas morreram quando um barco de transporte de passageiros, que fazia a travessia entre Mar Grande e Salvador, na Baía de Todos-os-Santos, no estado da Bahia, Brasil, naufragou nesta quinta-feira de manhã, noticiam os jornais brasileiros.

PUB

É o segundo naufrágio em dois dias, depois do afundamento de quarta-feira, no rio Xingu, no estado do Pará, onde entretanto o número de mortos subiu para 21.

A bordo do barco acidentado nesta quinta-feira seguiam 130 pessoas, segundo a edição online da Folha de S. Paulo. A embarcação Cavalo Marinho 1 tinha capacidade para 162 pessoas, acrescenta o mesmo jornal. O número de vítimas deste acidente foi confirmado pela Marinha brasileira, que registou 21 feridos retirados das águas, alguns deles por embarcações privadas que acorreram ao local.

PUB

PUB

PUB