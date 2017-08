Funcionário de um restaurante faz vários reféns nos EUA

Um funcionário de um restaurante na cidade norte-americana de Charleston, no estado da Carolina do Sul, disparou uma arma sobre pelo menos uma pessoa no estabelecimento tendo feito vários reféns.

PUB

Segundo o presidente da câmara da cidade, “não se trata de um acto de terrorismo” nem “um crime de ódio”. “É um funcionário insatisfeito”, afirmou John Tecklenburg em conferência de imprensa, citado pela CNN, revelando ainda que pelo menos uma pessoa foi atingida sem revelar pormenores sobre o seu estado de saúde.

A polícia local pediu às pessoas que não se aproximem do local e confirmou que várias pessoas foram feitas reféns no interior do restaurante.

PUB

Algumas testemunhas relataram à agência Associated Press que um homem saiu da cozinha do restaurante afirmando aos clientes que era o novo dono do estabelecimento e pedindo que se retirassem.

Dezenas de operacionais da polícia cercaram o restaurante e evacuaram as redondezas do estabelecimento na baixa de Charleston.

PUB

PUB