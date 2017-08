Espanha liberta segundo suspeito de atentado na Catalunha

A Justiça espanhola decidiu libertar um segundo suspeito dos atentados terroristas na Catalunha, avança nesta quinta-feira a agência Reuters. As autoridades catalãs tinham detido quatro suspeitos, com alegadas ligações à célula de 12 terroristas que organizou os dois ataques da última semana. As detenções foram feitas em Barcelona, onde os suspeitos viviam. Salh El Karib foi libertado "mediante determinadas condições".

O suspeito libertado esta quinta-feira deverá agora comparecer em tribunal todas as segundas-feiras, ter domicílio fixo e entregar o passaporte.

Escreve o El País que de acordo com o juíz, os indícios "não permitem estabelecer (..) a existência de elementos de prova suficientemente sólidos para adotar uma medida com a gravidade e excecionalidade da prisão preventiva".

Os ataques da Catalunha mataram 15 pessoas.

