Detido segundo suspeito na Holanda após ameaça que obrigou a cancelar concerto

As autoridades holandesas detiveram esta quinta-feira o segundo suspeito por alegadas ligações a uma ameaça terrorista que levou, esta quarta-feira, ao cancelamento de um concerto de rock da banda californiana Allah-lahs na cidade de Roterdão. O alerta foi feito pelas autoridades espanholas, disse o presidente da câmara da cidade holandesa, Ahmed Aboutaleb. De acordo com a agência Reuters, a segunda detenção foi feita "no sul da Holanda".

PUB

A polícia holandesa deteve o primeiro suspeito, o condutor de uma carrinha de matrícula espanhola que transportava botijas de gás, em Roterdão.

Ainda na quarta-feira, a Reuters citou uma fonte judicial que afirma que o episódio registado na Holanda não tem ligação com o ataque na Catalunha da semana passada, acrescentando que o aviso transmitido pelas autoridades espanholas resultou de uma investigação que se prolongava há algum tempo.

PUB

PUB

PUB