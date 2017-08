Prédio evacuado no Seixal após derrocada de muro de suporte

Um prédio de seis andares no concelho do Seixal foi esta quinta-feira evacuado devido à queda de um muro de suporte do edifício. Não há feridos a registar, mas a derrocada daquela estrutura levou à retirada de cerca de 20 moradores. Ao início da noite, e uma após uma vistoria, acabaram por ser autorizados a regressar a casa.

Pelas 21h, a Câmara do Seixal informou que "após avaliação elaborada pelos técnicos da Autarquia, em articulação com um técnico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e Bombeiros, verificou-se que estão asseguradas as condições de segurança e sustentabilidade do edifício junto do muro na Av.ª da República, em Arrentela".

O muro, situado nas traseiras do prédio, caiu por volta do meio-dia após uma rotura “com alguma dimensão” numa conduta municipal de água na Avenida da República, na zona ribeirinha do Seixal. “Por uma questão de prevenção, os Bombeiros Voluntários do Seixal e a Protecção Civil decidiram interditar o prédio para tentar perceber se o edifício tinha sofrido algum impacto pelo aluimento deste muro”, explicou o presidente da Câmara, Joaquim Santos.

Segundo o autarca, o desabamento foi provocado por obras que o condomínio daquele prédio estava a fazer na rede de água. Com a rotura, a água acabou por se ir acumulando e acabou por fazer ruir um muro já com “vários séculos”, que confina com a Quinta da Fidalga e com a estrada nacional 378, o que levou ainda ao corte do trânsito entre a Avenida José Afonso e a Alameda dos Bombeiros Voluntários. Até ao início da noite desta quinta-feira, não era ainda possível circular naquele troço.

O autarca referiu ainda que o prédio tem 30 fracções, mas que muitos dos moradores se encontravam ausentes por estarem de férias. Joaquim Santos reforçou ainda que, caso não fosse possível o regresso dos moradores, a Segurança Social de Setúbal asseguraria os realojamentos necessários.

Os custos da reconstrução do muro serão, por agora, assumidos pela câmara municipal. Posteriormente, “as responsabilidades serão atribuídas ao empreiteiro que estava a fazer a obra e provocou este dano da via municipal”, explicou.

Apesar de o muro ter já alguns séculos, o autarca sublinhou que não havia qualquer tipo de sinalização nem indicação de que aquela estrutura apresentasse qualquer perigo de derrocada. Ao PÚBLICO, também o presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, António Santos, frisou que o muro se encontrava “em boas condições”.

