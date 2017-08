Fim dos cortes nas pensões antecipadas aprovado

O Governo aprovou nesta quinta-feira o decreto-lei que estabelece um regime especial de acesso antecipado à pensão de velhice para os trabalhadores que entraram muito cedo para o mercado de trabalho, eliminando os cortes que actualmente lhes são aplicados.

PUB

O novo regime, aprovado em Conselho de Ministros, destina-se a pessoas que têm carreiras contributivas iguais ou superiores a 48 anos ou a quem iniciou os descontos aos 14 anos ou antes (desde que tenham 60 de idade e 46 ou mais anos de contribuições). São abrangidos os trabalhadores incritos no regime geral de Segurança Social e também na Caixa Geral de Aposentações.

“Estes dois grupos poderão ter acesso à sua pensão calculada de forma normal sem qualquer espécie de penalização”, adiantou o ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros.

PUB

“Trata-se de criar um regime excepcional para trabalhadores com muito longas carreiras contributivas que têm ainda um significado relevante, principalmente no regime geral da Segurança Social", justificou. "São pessoas que começaram a trabalhar com idade que hoje se considera trabalho infantil”, acrescentou.

Vieira da Silva adiantou ainda que o novo regime poderá abranger "um pouco mais de 15 mil" pessoas entre o final de 2017 e todo o ano de 2018, que poderão requerer a pensão antecipada - "se assim o desejarem". Numa fase inicial, o Governo apenas previa que o novo regime abrangesse os trabalhadores do sector privado, mas acabou por incluir também os funcionários públicos integrados na Caixa Geral de Aposentações, porém o número global não sofre grandes alterações face ao que tinha sido adiantado em Junho.

"A grande maioria tem a ver com o regime geral da Segurança Social, já que a estimativa que existe para o universo da Caixa Geral de Aposentações anda à volta dos 750 [num ano]", precisou o ministro.

A medida implicará uma despesa adicional próxima dos 50 milhões de euros em 2018.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

PUB