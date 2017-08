Santa Clara continua perfeito na II Liga

Cumprida quase toda a 4.ª jornada da II Liga (há dois jogos adiados para 3 de Setembro), só um clube pode gabar-se de contar por vitórias os jogos realizados: o Santa Clara. Os açorianos venceram esta quarta-feira a Académica por 3-1 e isolaram-se na liderança da prova, com 12 pontos.

O resultado ficou fechado ainda na primeira parte, com o 2-1 e o 3-1 a chegarem aos 44’ e 45’, por Thiago Santana e Diogo. Fruto deste triunfo, o Santa Clara distancia-se do Académico de Viseu, que empatou em Arouca, enquanto a Académica cai para a zona de despromoção, com três pontos apenas.

Entre as equipas B, o Sporting e o Benfica ganharam pela mesma margem (2-1) a Cova da Piedade e Varzim, ao passo que FC Porto e Sp. Braga perderam fora de portas, diante de Leixões (1-0) e Penafiel (2-1).

Os minhotos passam, assim, a ostentar o estatuto de lanterna vermelha do campeonato, só com um ponto amealhado. Na próxima jornada, os dois primeiros classificados vão medir for- ças com FC Porto B (Santa Clara) e Benfica B (Ac. Viseu).

