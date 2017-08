Paulinho e Dyego Sousa garantem acesso do Sp. Braga à fase de grupos

O Sp. Braga sofreu para se impor (3-2) no encontro da segunda-mão do play-off da Liga Europa, garantindo o acesso à fase de grupos da competição graças a um bis de Paulinho (39' e 80') e à entrada auspiciosa de Dyego Sousa, que serviu o 2-2 e fechou as contas aos 90+3', aproveitando um erro do guarda-redes islandês, que acabou por trair o herói do FH Hafnarfjördur, Bödvar Bödvarsson, autor do outro bis da noite.

Abel Ferreira não menosprezou os islandeses e colocou o "onze" que em teoria lhe oferece mais garantias. Na verdade, o treinador do Sp. Braga antecipou as dificuldades que o FH Hafnarfjördur colocou, saindo - a exemplo do que conseguira na primeira mão - , mais uma vez na frente, com um golo de Bödvar Bödvarsson.

Apesar de tudo, o alarme não foi imediatamente accionado na Pedreira. Os minhotos estavam confiantes na diferença de qualidade de argumentos e mantiveram a serenidade que se impunha, tal como sucedera na Islândia. Paulinho encarregar-se-ia de confirmar a tese de que a maior capacidade do conjunto luso acabaria por emergir, como emergiu no golo do avançado português. Um golo que parecia repor a ordem e recolocar os bracarenses nos carris, prontos para embalarem para o triunfo.

Desta feita, a percepção minhota falhou, obrigando Abel Ferreira a questionar toda a estratégia. Bödvar Bödvarsson voltava a marcar e a dar vantagem interessante à formação islandesa, que assim igualava a eliminatória, aumentando a especulação.

Danilo, Stojiljkovic, Ricardo Horta e Paulinho tentavam desmontar a todo o transe o cenário que propunha um indesejável prolongamento, mas foi preciso a intervenção do técnico, a lançar Dyego Sousa e Fábio Martins, para sacudir as redes de Nielsen. O Avançado brasileiro ganhou de cabeça, na área, uma bola cruzada por Bruno Xadas, e Paulinho fez o resto, bisando na noite dos guerreiros a dez minutos dos 90 regulamentares.

O encontro entrava agora numa fase de tudo ou nada, com os islandeses a acreditarem que poderiam causar uma surpresa em Braga, já que bastava um golo para garantir a passagem automática à fase de grupos. No fundo, era uma questão de testar os nervos do Sp. Braga, a equipa que mais tinha a perder.

Apesar de tudo, foi o guardião Nielsen a quebrar, oferecendo já no período de compensação, o golo ao brasileiro Dyego Sousa.

