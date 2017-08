Open dos EUA: Elias também não passa o qualifying

João Sousa vai ser o único representante do ténis português no Open dos EUA, depois da eliminação de Gastão Elias na fase de qualificação do último torneio do Grand Slam da época. O número três português tinha sido o único dos quatro tenistas lusos a vencer na ronda inicial do qualifying, mas foi incapaz de ultrapassar o jovem canadiano Denis Shapovalov, recente semifinalista no ATP 1000 de Montreal, onde venceu Juan Martín del Potro e Rafael Nadal.

Elias (154.º ATP) teve grande dificuldade em incomodar o adversário, que só cedeu cinco pontos a servir no set inicial. Shapovalov, 69.º no ranking mundial e o segundo mais cotado da fase de qualificação, obteve um segundo break no início da segunda partida, mas Elias reagiu - começou a colocar mais primeiros serviços e ganhou confiança para “quebrar” o canadiano de 18 anos por duas vezes e comandar por 5-2.

Só que não fechou o set e, ao fim de 1h13m, Shapovalov concluiu com os parciais de 6-3, 7-5. "Não consegui aproveitar a vantagem. Servi mal a 30-30 e perdi o momento do jogo", lamentou Elias.

Na véspera, João Domingues (186.º) tinha sido eliminado do Open dos EUA em somente 42 minutos, pelo moldavo Radu Albot (139.º): 6-0, 6-1.

No torneio ATP 250 de Winston-Salem, João Sousa (50.º) perdeu no encontro de estreia, diante do húngaro Marton Fucsovics (122.º), em três sets: 6-3, 3-6 e 6-1. O número um luso ficará na sexta-feira a conhecer qual será o seu primeiro adversário no Open dos EUA, que se inicia no próximo dia 28 e onde tem a “defender” a presença na terceira ronda no ano passado.

