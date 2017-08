Neymar reclama do FC Barcelona pagamento de prémio de 26 milhões

O brasileiro Neymar, protagonista da mais cara transferência do futebol mundial, reclama do seu anterior clube, o FC Barcelona, o pagamento de um prémio de 26 milhões de euros, anunciou nesta quinta-feira a FIFA.

De acordo com o organismo que gere o futebol mundial, o pedido de Neymar está a ser analisado pela câmara de resolução de litígios da FIFA.

A 3 de Agosto, Neymar protagonizou a transferência mais cara no futebol, ao trocar o FC Barcelona pelo Paris Saint-Germain a troco de 222 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão.

No início do mês, o FC Barcelona terá congelado o pagamento de um prémio de 26 milhões de euros, negociado em Outubro passado, quando o brasileiro renovou o contrato com o clube até 2021.

Na terça-feira, o FC Barcelona apresentou uma queixa contra Neymar, reclamando o pagamento de mais de nove milhões de euros relativos ao prémio pago aquando da renovação do contrato.

