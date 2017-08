Marítimo eliminado em Kiev

O Marítimo foi esta quinta-feira eliminado no play-off da Liga Europa ao perder (3-1) em Kiev frente a um Dínamo que demorou pouco mais de meia hora para superar o trauma do falhanço da qualificação para a Champions.

Em dois minutos apenas - Denis Garmash (33') e Mykola Morozyuk (35') -, os ucranianos confirmaram todo o favoritismo com que partiram para esta eliminatória, depois do nulo verificado no Funchal, confirmando a passagem à fase de grupos da competição com mais um golo de Derlis González.

Com duas intervenções infelizes de Zainadine e Charles, a redundarem nos dois golos de rajada do Dínamo, Daniel Ramos, treinador maritimista, perdeu praticamente todas as esperanças de arrancar um empate em Kiev. A sentença chegava pela cabeça de Derlis González (61'), a colocar uma pedra sobre o assunto, destruindo o que restava do sonho europeu dos madeirenses, que apesar de tudo ainda acertaram na trave da baliza defendida por Maxim Koval antes de Erdem Sen (68') assinar o golo de honra da equipa portuguesa.

