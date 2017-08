FC Porto com Mónaco, Benfica frente a Man. United e Sporting com Juve e Barça

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões ditou uma missão complicada para Sporting, que vai enfrentar Juventus, Barcelona e Olympiacos no Grupo D da competição. Benfica e FC Porto ficaram com adversários mais equilibrados e que permitem sonhar com a passagem aos oitavos-de-final. Os “encarnados” jogam no Grupo A com Manchester United, Basileia e CSKA Moscovo. Já os “dragões”, no Grupo G, enfrentam Mónaco, Besiktas e RB Leipzig.

Pelo facto de partir para o sorteio no pote 4, o Sporting sabia que tinha grandes probabilidades de defrontar um ou mais “tubarões” europeus. No caminho da equipa de Jorge Jesus está nada menos do que a Juventus, campeã de Itália e finalista derrotada da Champions em 2016-17. Juntam-se-lhes Barcelona, segundo na Liga espanhola e que na época passada caiu nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, e Olympiacos, campeão da Grécia e que, tal como os “leões”, teve de superar o play-off de acesso à fase de grupos.

Colocado no pote 1, por ser campeão nacional, o Benfica tem no Manchester United o adversário mais complicado. A equipa de José Mourinho qualificou-se para a Liga dos Campeões após vencer a Liga Europa na temporada passada. Será o regresso dos “red devils” à Champions após uma temporada de ausência. O campeão suíço Basileia e o vice-campeão russo CSKA Moscovo, que teve de disputar o play-off, completam o Grupo A.

O FC Porto surgia no pote 2 do sorteio, o que permitia aos “dragões” evitar alguns dos adversários mais temíveis (Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilha, Manchester City e Manchester United). A equipa de Sérgio Conceição terá de medir forças, no Grupo G, com o campeão francês Mónaco, de Leonardo Jardim. O Besiktas, campeão da Turquia, será também adversário dos “dragões”, assim como o vice-campeão da Alemanha – e estreante na Champions – RB Leipzig.

O sorteio ditou também dois grupos especialmente fortes. O Real Madrid, campeão europeu em título, reencontra o Borussia Dortmund no Grupo H. Tottenham, segundo classificado na Premier League em 2016-17, e APOEL, campeão cipriota, completam o agrupamento. No Grupo B também haverá duelos escaldantes: Bayern Munique e Paris Saint-Germain são as equipas mais fortes, num lote que fica completo com Anderlecht e Celtic.

A fase de grupos da Liga dos Campeões é constituída por seis jornadas, a disputar em 12/13 de Setembro, 26/27 de Setembro, 17/18 de Outubro, 31 de Outubro/1 de Novembro, 21/22 de Novembro e 5/6 de Dezembro.

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os oitavos-de-final e os terceiros classificados rumam à Liga Europa. A final da Liga dos Campeões realiza-se a 26 de Maio de 2018, no Estádio Olímpico de Kiev, palco da final do Euro 2012.

LIGA DOS CAMPEÕES

Fase de grupos

GRUPO A

Benfica

Manchester United

Basileia

CSKA Moscovo

GRUPO B

Bayern Munique

Paris Saint-Germain

Anderlecht

Celtic

GRUPO C

Chelsea

Atlético de Madrid

Roma

Qarabag

GRUPO D

Juventus

Barcelona

Olympiacos

Sporting

GRUPO E

Spartak Moscovo

Sevilha

Liverpool

Maribor

GRUPO F

Shakhtar Donetsk

Manchester City

Nápoles

Feyenoord

GRUPO G

Mónaco

FC Porto

Besiktas

RB Leipzig

GRUPO H

Real Madrid

Borussia Dortmund

Tottenham

APOEL

