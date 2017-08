Desafiar hipóteses em Kiev e saciar minhotos na Pedreira

Marítimo e Sp. Braga decidem nesta quinta-feira o futuro na Liga Europa, com testes de resistência em Kiev e de paciência na Pedreira. Os madeirenses enfrentam às 17h45 um desafio de elevado grau de exigência na deslocação à Ucrânia, para reencontrar o Dínamo, competindo aos minhotos a tarefa aparentemente simples de confirmar a vantagem trazida da Islândia, diante do FH.

Agora em Kiev, depois do nulo registado na primeira mão do play-off, na Madeira, a formação liderada pelo técnico Daniel Ramos promete uma postura determinada, orientada para desafiar a lei das probabilidades. Para mitigar a vantagem consensualmente atribuída ao Dínamo — adversário vindo da pré-eliminatória da Liga dos Campeões —, o Marítimo elege um par de argumentos inabaláveis: o facto de um empate com golos servir os interesses da equipa portuguesa e o surpreendente equilíbrio verificado na primeira mão.

No discurso dos insulares destaca-se ainda uma premissa fundamental: a de suster o ímpeto inicial dos ucranianos, antecipando assim uma entrada forte do Dínamo a que o Marítimo está disposto a resistir.

Menos problemática, apesar da posição calculista de Abel Ferreira, parece ser a recepção do Sp. Braga ao FH Hafnarfjordur, campeão islandês que se apresenta na Pedreira em clara desvantagem para tentar garantir um lugar na fase de grupos da Liga Europa. Interessado em evitar quaisquer interferências do jogo com o FC Porto, Abel Ferreira propõe uma legião “equilibrada e inteligente” para atingir os propósitos do clube, tanto desportivos quanto financeiros. Com os avançados Dyego Sousa e Hassan nos convocados, o treinador do Sp. Braga deixa uma advertência aos jogadores, pedindo organização e solidariedade para desarmar um adversário feito de “profundidade, jogo exterior e bolas paradas”.

“Sabemos o que temos de fazer. Temos um conjunto de jogadores famintos, à espera de uma oportunidade”, revela Abel, levantando um pouco o véu sobre a estratégia que demonstra preocupação com o FC Porto (adversário na Liga, no próximo domingo). Apesar de tudo, o técnico do Sp. Braga acredita que os jogadores estão apenas focados no FH, ideia confirmada por Danilo, autor do primeiro golo na recente vitória sobre o Desp. Aves.

“Ambição e foco” são a chave para o brasileiro, que não se deixa seduzir por teorias como a que deixa os minhotos com um pé na fase de grupos. “Futebol é prática!”, garante, alertando para a necessidade de respeitar o FH e dizendo-se feliz e confiante nas próprias capacidades, restauradas neste regresso a Braga, depois de “algumas adversidades”.

