Champions: Os adversários das equipas portuguesas

Grupo A (Benfica)

Manchester United

De volta a um palco que é seu por direito, o Manchester United surge como o grande favorito ao primeiro lugar. No segundo ano da era José Mourinho, normalmente o mais produtivo, o gigante inglês reforçou-se mais em qualidade do que em quantidade (com Lukaku e Matic no topo da pirâmide) e entrou em força na Premier League, com dois triunfos em dois jogos, ambos por 4-0. Habitualmente dispostos em 4-2-3-1, os “red devils” também já testaram o 3-5-2 na pré-temporada e têm mostrado mais versatilidade táctica do que em 2016-17.

Foto

Basileia

Ricky Van Wolfswinkel, antigo avançado do Sporting, é o grande reforço dos suíços até à data, tendo marcado cinco dos 10 golos do Basileia na Liga 2017-18. O actual terceiro classificado do campeonato helvético tem um novo treinador (Raphael Wicky, promovido dos escalões de formação), e tem alinhado habitualmente com três defesas (em 3-5-2) nesta época. O guarda-redes checo Tomás Vaclík é uma das referências de um plantel que tem no médio Luca Zuffi o habitual organizador de jogo. Na Champions, o máximo que o Basileia conseguiu foi chegar aos oitavos-de-final, em três ocasiões.

CSKA Moscovo

Com a mesma equipa técnica e praticamente o mesmo plantel da época passada, no CSKA a palavra de ordem é continuidade. Vice-campeão da Rússia e actual quarto classificado, com sete jornadas disputadas, o emblema orientado por Viktor Goncharenko detém alguns dos principais activos da selecção russa, com destaque para o guarda-redes Akinfeev, o médio Golovin e o avançado Dzagoev. No habitual 3-5-2 dos moscovitas, a veterania do trio mais recuado (em particular dos irmãos Berezutski, ambos com 35 anos) poderá ser um ponto a explorar pelos adversários. N.S.

Grupo D (Sporting)

Juventus

É novamente um dos candidatos à conquista da Champions, surgindo muito activo neste defeso. É verdade que perdeu peças influentes como Bonucci e Dani Alves, mas reforçou-se em grande escala: Bernardeschi, Matuidi, De Sciglio, Benatia, Douglas Costa e o promissor médio argentino Rodrigo Betancur são apenas alguns exemplos. O 4-2-3-1 que Massimiliano Allegri usou na jornada inaugural da Série A (3-0 ao Cagliari) mantém muitas das dinâmicas da época passada, com um tridente demolidor nas costas de Higuaín: Cuadrado, Dybala e Mandzukic.

Foto

Barcelona

A crise que o Barcelona atravessa pode vir a causar-lhe sobressaltos mais à frente, mas não lhe retira o estatuto de evidente favorito (juntamente com a Juventus) ao apuramento no Grupo D. Sem Neymar e com um novo treinador (Ernesto Valverde), os catalães ainda procuram a solução ideal para ocupar uma posição determinante na dinâmica ofensiva da equipa, um complemento para Messi e Suárez. Sendo praticamente certo que o clube ainda irá ao mercado até dia 31 (Nelson Semedo e Paulinho são os principais reforços até agora), a margem para melhorar é ampla.

Olympiacos

Nada menos do que 22 reforços foram postos ao serviço do treinador Besnik Hasi, o oitavo nos últimos dois anos e meio. Apesar do sucesso doméstico do Olympiacos, a dança de activos continua, ainda que o “onze base” que alinhou diante do Larissa (4-1), no arranque da Liga, assente sobretudo em jogadores da época passada. As excepções são o lateral Hrvoje Milic (ex-Fiorentina) e o central Jagos Vukovic (ex-Konyaspor). Com dois conhecidos do futebol português nas alas (Pardo e Sebá — sobra ainda Carcela), joga num 4-2-3-1 que tem o iraniano Ansarifard como grande referência ofensiva. N.S.

Grupo G (FC Porto)

Mónaco

Depois de ter perdido Bakayoko, Mendy e Bernardo Silva, é cada vez mais improvável que o Mónaco consiga segurar Kylian Mbappé. Um rude golpe no talento do campeão francês, mas não na ideia de jogo de Leonardo Jardim. Em 4-4-2 ou em 4-2-3-1, os monegascos têm dado conta do recado na Ligue 1 (nove pontos em nove possíveis), com um Falcao em grande nível. Até ver, o médio português Rony Lopes e o promissor avançado Diakhaby (ex-Rennes) são os reforços mais utilizados, mas o médio belga Tielemans (25 milhões) promete brilhar.

Foto

Besiktas

Depois da conquista do bicampeonato turco, o treinador Senol Gunes quer ir um pouco mais longe na Europa do que na época passada e dobrar a fase de grupos. Para isso, conta com experiência no ataque (Quaresma, Babel e Tosun ou Álvaro Negredo) e na defesa, corporizada pelos reforços Pepe (34 anos) e Gary Medel (30). Todos jogadores com passagens por grandes clubes e enorme rodagem nas provas da UEFA. As transições defensivas são uma das dificuldades apresentadas pelo Besiktas, com um plantel em que não abundam soluções de qualidade para o meio-campo defensivo.

RB Leipzig

A grande sensação dos campeonatos europeus da época passada arrancou mal a actual Bundesliga (derrota com o Schalke por 2-0). É verdade que o técnico austríaco Ralph Hasenhüttl perdeu o avançado Davie Selke, mas compensou a saída com Augustin (ex-PSG) e Bruma (ex-Galatasaray), sem que nenhum dos dois tenha sido titular na primeira jornada. De resto, o 4-4-2 do RB Leipzig continua a assentar nos equilíbrios garantidos por Ilsanker e Keita, enquanto no processo ofensivo a projecção do lateral Halstenberg é uma imagem de marca. No ataque, mandam Werner e Poulsen. N.S.

