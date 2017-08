Carrillo confirmado no Watford até final da época

Marco Silva conhece bem André Carrillo e terá insistido junto da direcção do Watford para que assegurasse os serviços do peruano nesta temporada. O acordo, há muito iminente, foi assumido nesta quinta-feira pelo clube inglês, que contará com o extremmo emprestado pelo Benfica até final da época.

"Os 'hornets' asseguraram o internacional de 26 anos do Peru para a época 2017-18, com opção de compra no próximo Verão", escreveram os responsáveis do Watford no site oficial, lembrando que Carrillo irá reencontrar Marco Silva, que já o tinha orientado no Sporting.

