Pesqueiro português apreendido em França por pesca de espécies protegidas

As autoridades francesas apresaram uma traineira com pavilhão português, no porto de Lorient, pela pesca de 30 toneladas de atum rabilho e tubarão-sardo, disseram à AFP fontes oficiais.

PUB

"Detectamos 30 toneladas de atum rabilho e também tubarão sardo, cuja pesca está proibida", disse à France Presse Kristell Siret-Jolive da Direcção do Departamento dos Territórios e do Mar (DDTM, em francês), de Morbihan.

Segundo a AFP, o pesqueiro Vila do Infante, de 25 metros, proveniente do porto de Sagres, encontrava-se há uma semana a 100 milhas náuticas (cerca de 200 quilómetros) ao largo de Lorient, na Zona Económica Exclusiva de França, na costa atlântica.

PUB

"Devido à gravidade das infracções, o navio ficou no porto de Lorient. O navio foi apresado e o pescado apreendido", refere um comunicado do DDTM acrescentando que a multa pelas infracções pode atingir os 22.500 euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O atum rabilho é uma espécie protegida a nível internacional, devido ao perigo de extinção.

Em comunicado, o Comité Regional de Pescas Marítimas da Bretanha (CRPMEM) anunciou que pretende processar judicialmente o proprietário da embarcação com pavilhão português.

"Estes procedimentos são totalmente contrários às regras da pesca responsável praticadas pelos pescadores profissionais da Bretanha", sublinha o CRPMEM.

PUB

PUB