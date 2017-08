Ministério Público terminou peritagem no local onde caiu a árvore na Madeira

O Ministério Público terminou esta quarta-feira a peritagem no Largo da Fonte, no Funchal, onde a 15 de Agosto caiu uma árvore de grande porte, provocando a morte de 13 pessoas e ferindo perto de meia centena. O acesso ao largo foi restabelecido.

O Ministério Público, que está a investigar as circunstâncias da queda da árvore, esteve a recolher provas no local esta quarta-feira. Terminada a peritagem, entende já não ser necessário que o acesso a este largo seja restrito, fez saber numa nota publicada no site da Procuradoria da Comarca da Madeira.

O acesso estava vedado desde sexta-feira, dia em que o Ministério Público suspendeu as peritagens que a Câmara Municipal do Funchal estava a fazer, pelo terceiro dia, no local. “Com vista a garantir a recolha das provas e assegurar a sua integridade”, o local ficou sob vigilância da PSP e com acesso restrito, comunicou à data.

Os trabalhos de peritagem foram levados a cabo por um cientista da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, “com especiais conhecimentos na área da fitossanidade e segurança de árvores, seleccionado e nomeado pelo Ministério Público”, lê-se na nota. Nesta investigação o Ministério Público é coadjuvado pela PSP.

