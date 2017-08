Sindicato de inspectores do SEF desconvoca greve

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) desconvocou a greve marcada para esta quinta e sexta-feira. A decisão da frente sindical acontece depois da reunião desta quarta-feira com a Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. "Foi possível aproximar as posições do Governo e daquele Sindicato, pelo que a greve anunciada será desconvocada", adianta a tutela em comunicado.

PUB

Na reunião desta tarde, o ministério reforçou o compromisso, já noticiado pelo PÚBLICO, de contratar 100 novos inspectores através de recrutamento externo no próximo ano. Adianta a tutela que a abertura deste concurso já foi autorizada pelo Ministério das Finanças.

É ainda intenção do Governo abrir dois concursos para inspectores estagiários, de 45 elementos cada, reforçando o quadro de pessoal do SEF "em 235 novos inspectores", lê-se no comunicado. Estão actualmente em funções 45 estagiários nesta área de investigação e fiscalização.

PUB

De acordo com o comunicado do Ministério da Administração Interna, o “sindicato entendeu os esforços realizados no sentido de reforçar os recursos humanos do SEF”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O sindicato convocou, no início do mês, esta paralisação para reivindicar a admissão por concurso externo de 200 novos inspectores, por considerar a falta de recursos humanos e informáticos a principal causa para os atrasos e congestionamento dos serviços de controlo de passaportes nos aeroportos, em especial em Lisboa.

Para além do reforço de pessoal, o sindicato pedia a "publicação imediata" do regime de piquete e prevenção da carreira dos inspectores já negociado com o Governo. Sobre isto, o ministério afirma que a portaria não pode ser agora aprovada "razões legais". No entanto, reitera o compromisso de que, no quadro da Lei do Orçamento de Estado para 2018, o Governo vai propor "à Assembleia da República o desbloqueamento da limitação legal".

Segundo o presidente do sindicato, Acácio Pereira, esta portadoria está "há ano e meio à espera de resposta do ministério das Finanças".

PUB

PUB