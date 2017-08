Detidos três suspeitos de atear fogos em Paredes, Penafiel e Fafe

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de três homens por alegado crime de incêndio florestal em Paredes e Penafiel, no distrito do Porto, e em Fafe, distrito de Braga.

PUB

De acordo com a informação divulgada através da Directoria do Norte da PJ, foi detido e identificado, fora de flagrante delito, o alegado autor de dois incêndios florestais que ocorreram na terça-feira em Lordelo, concelho de Paredes. O detido, de 68 anos e já com antecedentes criminais por violência doméstica, terá recorrido a um isqueiro para atear os fogos em zona florestal contígua a uma zona urbana naquela freguesia de Paredes, "num aparente quadro de desequilíbrio psicológico, durante a madrugada".

Em colaboração com a GNR de Paço de Sousa, Penafiel, foi detido um outro homem, de 37 anos, suspeito de ter ateado fogo naquela localidade no dia 14 de Abril.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"O fogo terá sido provocado com recurso a isqueiro, num aparente quadro de desequilíbrio mental, durante o dia e numa zona profusamente habitada, quando o suspeito", com antecedentes criminais por agressões e injúrias na via pública, "circulava de bicicleta", refere a PJ, acrescentando que o incêndio consumiu cerca de 15 hectares e colocou em risco "inúmeras habitações existentes nas proximidades".

A PJ revela ainda ter detido, em colaboração com a GNR, um homem de 57 anos suspeito de ser o autor de um incêndio florestal ocorrido no dia 19 em Fafe. "O suspeito terá ateado o fogo movido por sentimentos de vingança e em eventual estado de embriaguez", afirma a PJ, salientando que o "incêndio consumiu uma pequena área" e só não tomou "outras proporções dada a pronta intervenção dos populares que de imediato o combateram".

Os três detidos vão agora ser presentes às autoridades para interrogatório e aplicação de eventuais medidas de coacção.



PUB

PUB