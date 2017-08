Governo pede esclarecimentos sobre português morto pela polícia em França

O Governo mandatou o cônsul-geral em Paris para obter das autoridades francesas esclarecimentos sobre o caso do cidadão luso-francês morto pela polícia na semana passada em França, disse o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro,

"O Governo está a acompanhar desde a primeira hora o sucedido - a morte deste português por parte das autoridades policiais -, e já foram dadas instruções ao cônsul-geral de Paris tendo em vista obter das autoridades todos os esclarecimentos sobre os factos e as circunstâncias que justificaram esta actuação das autoridades policiais", garantiu o governante. "Hoje mesmo houve uma reunião em que esteve presente o presidente da câmara da localidade onde temos esta comunidade portuguesa e já houve contactos com a família da vítima", precisou.

Além de indicar tratar-se de "um cidadão com dupla nacionalidade", o secretário de Estado escusou-se a revelar mais pormenores sobre o caso, por "se encontrarem na reserva do inquérito que está a ser desenvolvido pelas autoridades francesas".

No dia 19 de Agosto Luís, de 48 anos, filho de emigrantes portugueses, foi abatido a tiro pela polícia junto à sua residência, em Châlette-sur-Loing, Montargis, no centro de França, quando fugia na sua viatura, após uma denúncia feita pouco antes de que ameaçara alguém com uma faca no centro da cidade.

Segundo o jornal online France Bleu, a polícia local excluiu desde logo a hipótese de atentado terrorista, por conhecer o homem e saber que este tomava medicação para problemas psiquiátricos, vivia com a mãe e não tinha antecedentes criminais, de acordo com o Ministério Público de Montargis. Tinha sido visto pouco antes no centro da cidade a brandir uma faca e ameaçar uma pessoa, o que levou os transeuntes a alertarem a polícia.

Uma patrulha de três agentes policiais acorreu ao local a tempo de anotar a matrícula da viatura do suspeito, uma informação que os levou à sua residência. Quando os polícias tentaram interpelá-lo, o homem trancou-se no carro e, ainda segundo a mesma fonte, exibiu a faca e ameaçou matá-los e "colocar bombas em toda a cidade".

Numa gravação vídeo feita por um vizinho e divulgada na página do France Bleu, vê-se a chegada de reforços, os agentes a cercarem o veículo para impedir o suspeito de fugir e a partirem à cacetada o vidro lateral e o pára-brisas.

Apesar de haver dois veículos policiais a barrar-lhe a saída à rectaguarda, Luís fez marcha atrás, embateu neles, depois avançou e conseguiu sair do estacionamento, altura em que os polícias começaram a disparar sobre a viatura, que avançou alguns metros e acabou por deter-se num relvado próximo de um supermercado, crivada de balas. O emigrante sucumbiu aos ferimentos. A sua mãe encontrava-se de férias em Portugal.

Seguindo o procedimento habitual sempre que um polícia faz uso da sua arma de fogo, o Ministério Público convocou a Inspecção-Geral da Polícia Nacional francesa, conhecida como "a polícia das polícias", que se deslocou de Rennes para Châlette-sur-Loing e iniciou no domingo de manhã um inquérito para esclarecer em que moldes decorreu a intervenção da brigada policial.

Os investigadores vão ficar uma semana no local, a ouvir os agentes e várias testemunhas, para determinar se o argumento de legítima defesa pode ser invocado pela polícia e se a resposta foi proporcional à ameaça.

