Enfermeiros de saúde materna voltam a protesto que afecta blocos de parto

A partir de quinta-feira, os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica vão voltar a suspender as suas funções específicas em 28 blocos de parto (serviços de obstetrícia) dos maiores hospitais públicos do país, por não terem conseguido um compromisso político do Governo de que o enquadramento da nova carreira, que prevê um aumento salarial, vai mesmo avançar nos moldes em que pretendiam.

PUB

"Vamos retomar a suspensão das funções [de especialista] porque não houve um compromisso sério do Ministério da Saúde nas reuniões técnicas de trabalho que têm estado a decorrer ao longo das últimas semanas", explicou esta quarta-feira ao PÚBLICO o porta-voz do Movimento dos Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstétrica, Bruno Reis, à saída de mais um encontro na Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Bruno Reis garante que os 28 hospitais em causa (os que têm serviço de obstetrícia e são os maiores do país) já estão avisados desde segunda-feira do retomar desta espécie de greve de zelo - que o movimento iniciou em 3 de Julho passado e foi avançando de forma gradual nas unidades do Serviço Nacional de Saúde, perturbando o funcionamento de vários blocos de parto.

PUB

Salários compatíveis com funções

Entre 3 a 24 de Julho, numa forma de luta inédita e que desencadeou grande polémica, estes especialistas prestaram apenas cuidados gerais de enfermagem, exigindo garantias do Governo de que seriam negociados salários compatíveis com as funções específicas que desempenham.

Em Portugal, há cerca de dois mil enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica e Bruno Reis acredita que "mais de metade" irão aderir a este novo protesto. O gabinete do ministro da Saúde escusou-se a fazer qualquer comentário.

No início de Julho, ainda antes da greve de zelo arrancar, o Ministério da Saúde (MS) tinha avisado os enfermeiros de que a paragem dos blocos de parto era “ilegal”. Num parecer feito a pedido do MS, a Procuradoria-Geral da República veio mais tarde defender que este tipo de protesto não está enquadrado na lei e que os profissionais que se recusem a exercer funções especializadas podem mesmo ser responsabilizados disciplinar e civilmente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas esta ameaça não assusta os profissionais, diz Bruno Reis, que, na semana passada, avisara que muitos dos especialistas estavam dispostos a entregar os seus títulos, caso o Governo não se comprometesse politicamente com o acordo que vai enquadrar a nova carreira. "Esta hipótese vai ser analisada na próxima semana", diz agora.

O processo negocial está a ser conduzido na ACSS em conjunto com dois dos três sindicatos que representam estes profissionais - o Sindicato dos Enfermeiros (SE) e o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPE). O porta-voz do movimento participa nas reuniões na qualidade de observador.

A criação da categoria de enfermeiro especialista (que implicará uma valorização salarial para estes profissionais que fizeram formações pagas do seu bolso) é a reivindicação que tem sido mais mediatizada, mas os sindicatos reclamam também a uniformização de horário (35 horas semanais) para os profissionais com contrato individual de trabalho e com contrato de trabalho em funções públicas.

PUB

PUB