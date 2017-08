Acidente na A1 causou seis feridos e levou ao corte da circulação

Um acidente ao quilómetro 23 da auto-estrada do Norte (A1) causou esta quarta-feira seis feridos, um dos quais em estado grave, confirmou ao PÚBLICO fonte do Destacamento de Trânsito do Carregado. A mesma fonte avança ainda que os feridos foram transferidos para o Hospital de Vila Franca de Xira.

A colisão entre duas viaturas ligeiras levou ainda ao corte da circulação no sentido Norte-Sul, que foi entretanto restabelecida cerca das 14h05. No entanto, a acumulação de trânsito ainda condiciona a circulação.

Nas operações de socorro participaram 18 elementos e oito veículos, disse ao PÚBLICO fonte do CDOS de Lisboa.

