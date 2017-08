Nas autárquicas, Catarina Martins corre o país e volta à rua onde foi feliz no Porto

A agenda da coordenadora do Bloco de Esquerda, para as autárquicas que se avizinham, já está bem preenchida. Nos 42 dias que programou para andar na estrada só prevê descansar dois. Vai correr o país e terminar a campanha das autárquicas no mesmo sítio em que o fez nas legislativas: na Rua de Santa Catarina, no Porto. Foi uma arruada cheia de gente: Catarina Martins demorou 40 minutos a fazer um percurso que normalmente levaria cinco.

Se a sorte se repetir, não terá só rua cheia. É que nas últimas eleições legislativas a forma como o Bloco foi recebido nas ruas teve eco nas urnas – foi o melhor resultado de sempre desta força partidária. Agora, essa grande arruada final está marcado para 29 de Setembro.

Mas o BE andará por muitos outros sítios do país. Catarina Martins vai estar, aliás, em todos os distritos e regiões autónomas. De acordo com a organização da campanha, a ideia é promover acções que permitam aos protagonistas políticos estarem próximos das pessoas, é andar nas ruas a conhecer os problemas de cada freguesia e concelho. Transportes, habitação, e transparência são algumas das palavras-chave da campanha.

As preocupações variam consoante o ponto do país: no interior, as atenções do BE estarão na oferta mais escassa de serviços públicos que complica a fixação de pessoas; nas cidades maiores, o olhar dos bloquistas estará virado para as questões relacionadas com o mercado imobiliário e de arrendamento. Este é um problema que tem sido amplamente discutido, por exemplo, em Lisboa, onde o arrendamento local, virado para o turismo, está a fazer disparar os preços das casas e a impedir muitas pessoas de se fixarem na cidade.

Em Lisboa está previsto, por exemplo, um comício a 16 de Setembro, na Mouraria, com o candidato do BE Ricardo Robles. O tema será o direito à habitação, já que este bairro tem passado por momentos conturbados, com famílias à beira de serem despejadas. Em alguns casos, não todos, os problemas foram ultrapassados. Alguns moradores estarão presentes.

Noutros momentos, como a 9 de Setembro, Catarina Martins, terá um encontro com mulheres autarcas em Torres Novas. A iniciativa juntará autarcas de todo o país e acontece num dos concelhos em que o BE espera ter um “grande” resultado (nas palavras da organização), com a ex-deputada Helena Pinta, eleita vereadora nas últimas autárquicas, a encabeçar o desafio. A 28 de Setembro, está também prevista uma viagem de comboio nos concelhos de Oeiras (com o candidato Miguel Pinto), de Cascais (com Cecília Honório) e de Lisboa (com Ricardo Robles), na qual se pretende alertar para os temas dos transportes e da mobilidade.

