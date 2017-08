A crise na Venezuela

PUB

A situação na Venezuela, onde vivem centenas de milhares de portugueses, está na ordem do dia há vários meses e pelas piores razões. Os opinion makers dividem-se na leitura dos acontecimentos políticos vividos naquele país e todos os dias somos invadidos na TV por imagens de Caracas, sempre do mesmo tipo, o que faz até duvidar do que esteja a passar-se no resto da Venezuela. Será todo o país com as mesmas imagens ou elas se reconduzem só à capital? É uma pergunta que não parece estar ainda respondida.

Como quer que seja, nada de bom e positivo está a acontecer na Venezuela e não pode acompanhar-se o trajecto político do Presidente Maduro, que não tem trazido para o seu povo o que de melhor ele merece. O último “golpe” da assembleia Constituinte é uma manobra para impor o poder ditatorial do Presidente.

PUB

Guilherme Fonseca, Lisboa

Primarismo cultural

As nossas televisões precisam urgentemente de ser repensadas. O espectáculo horrendo e obsessivo que oferecem diariamente com os incêndios, alternando com actos de terrorismo, evidencia uma apetência patológica pelo trágico, que só a procura desenfreada de audiências cada vez maiores pode explicar. Em nome do share, cometem-se todos os atropelos a informação digna e responsável. É caso para dizer que vale tudo até tirar olhos. O jornalismo dos telejornais é de sargeta, usando a expressão com que Sousa Tavares brindou o Correio da Manhã. O nível dos programas é também baixo, a maioria pimba. Na segunda-feira, um concurso da TVI fez, imagine-se, a pergunta: quantos dias tem uma semana?! Com este primarismo cultural, que agrava o défice do conhecimento, encontro explicação para resposta, há anos, também em concurso televisivo. À pergunta sobre o primeiro Presidente do pós-25 de Abril – Eanes, Spínola ou Américo Tomás – o concorrente, de 50 anos, respondeu: Tomás! Sem comentários.

Simões Ilharco, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda agora começou o futebol...

...e os árbitros já dão que falar. Um futebolista foi expulso por palavras no Real-Sporting-B, disputado no domingo, para a 2.ª Liga. Ocorreu então um monólogo do árbitro Jorge Sousa, que num tom de voz a indiciar descontrolo emocional gritou vários impropérios a Vladimir Stojkovic, guarda-redes Leonino, considerando que este estava a gozar com ele. Bom, o senhor árbitro Jorge Sousa, ou qualquer outro, e este até é internacional, não pode nem deve ter esta linguagem, de extrema gravidade. Pergunto-me, o senhor Jorge de Sousa mandaria os guarda-redes, Rui Patrício, Iker Casillas, ou o melhor do mundo neste posto, "para a p...da baliza, c....!.De certeza absoluta, que não. Mesmo que venha a pedir desculpa, as entidades, responsáveis pelo futebol, deveriam, sim, "expulsar", com cartão vermelho, o senhor Jorge de Sousa. Vergonhoso!

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa

PUB

PUB