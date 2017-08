Abaixo as ovelhas

Uma conta Twitter é a melhor maneira de perceber como vamos filtrando opiniões até ficar só com aquelas com que concordamos. Mal aparece uma discordância, fecha-se aquela via. Estas discordâncias nem sempre são explícitas. Se alguém fala duma coisa que não nos interessa então é um chato e corta-se-lhe o pio.

Cada um de nós tornou-se num censurador à medida, rodeado por seres semelhantes, sempre a afinar os newsfeeds para excluir o que não é conforme.

Dantes falava-se em yes men: pessoas que concordam com tudo o que diz o chefe e que se atropelam para arranjar argumentos rebuscados para disfarçar esse comportamento de ovelha. Às vezes até fingem discordar mas só para depois se deixarem convencer que sim, que se tinham enganado e que a ideia do patrão era, de facto, genial.

Precisamos mais de discordar do que de concordar. Nada ganhamos em perder tempo a confirmar os nossos preconceitos e a arranjar aliados para as mesmas velhas causas em que sempre estivemos empenhados.

Para defender as nossas ideias é preciso que elas sejam atacadas. Concordar e discordar são uma pequena e desinteressante parte do processo de pensar e discutir. Concordar e discordar são o like/don't like da conversa humana. Dizem muito pouco. São uma simplificação horrenda - e uma derrota - do pensamento.

É bom pensar num assunto depois de ter lido duas ou três interpretações. É bom que ainda não se tenha chegado a qualquer conclusão. Nem é preciso. As conclusões costumam ser excessivamente...conclusivas.

