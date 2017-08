Supremo do Brasil autoriza processo criminal contra Collor de Melo

O antigo Presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, é visado judicialmente num processo criminal no âmbito das investigações de alegada corrupção na Petrobras, uma decisão tomada por cinco juízes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Como Fernando Collor é senador (membro eleito da câmara alta) e representa o estado brasileiro do Alagoas no Parlamento brasileiro, só poderia tornar-se réu de um processo criminal após a autorização dos juízes do STF.

O político é apontado pelo Ministério Público (MP) brasileiro como um dos envolvidos nos esquemas investigados na Operação Lava Jato, que abrange a Petrobras – Petróleo Brasileiro (cujo accionista maioritário é o Governo do Brasil) e noutros órgãos públicos do país.

Agora, o antigo Presidente brasileiro será julgado por supostamente de ter cometido os crimes de branqueamento de capitais e formação de organização criminosa.

Segundo as investigações do Ministério Público, o senador e os seus cúmplices terão recebido 29 milhões de reais (7,7 milhões de euros) em subornos, em troca de influência política na BR Distribuidora, uma empresa subsidiária da Petrobras.

Neste processo também se tornaram réus a mulher do ex-Presidente, Caroline Collor, e mais seis outros acusados.

