Rapaz saudita é detido e admoestado por dançar a Macarena na rua

A polícia saudita anunciou na terça-feira a detenção de um rapaz de 14 anos. O facto é notícia não necessariamente pela idade do detido mas pela infracção em causa: o adolescente foi filmado a dançar a Macarena, um dos maiores êxitos musicais internacionais dos anos 90, numa passadeira na cidade de Jeddah, no Oeste do país. O caso remonta, pelo menos, a Julho de 2016, data em que o primeiro vídeo da dança foi partilhado nas redes sociais. No entanto, as imagens foram novamente partilhadas este mês, o que terá chamado a atenção das autoridades para a actuação.

PUB

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF — Ahmed Al Omran (@ahmed) 19 de agosto de 2017

O jovem, cuja identidade não é conhecida publicamente, foi acusado de “comportamento impróprio em público” e de perturbar o trânsito, conta o diário britânico Guardian, que cita um comunicado da polícia de Meca. Foi interrogado pelas autoridades e posteriormente libertado esta quarta-feira. Não será julgado por qualquer crime, tendo sido apenas admoestado.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os utilizadores sauditas do Twitter dividem-se perante o vídeo. Uns consideram que o adolescente é um “herói”. Outros concordam com a acção da polícia e dizem que o seu comportamento é impróprio. "As ruas não são o local para dançar na Arábia Saudita ou noutro lugar do mundo”, lê-se num comentário naquela rede social.

Wow, you really got a messed up impression of heroism!

Streets are not the place for dancing in Saudi Arabia or anywhere else. — Browse Account (@browsingaccouny) 19 de agosto de 2017

Num país onde as mulheres continuam a ser proibidas de conduzir automóveis, entre inúmeras outras restrições, casos deste género repetem-se. Em Julho, uma jovem foi detida e interrogada pela polícia por caminhar nas ruas e no deserto em t-shirt e mini-saia, vestuário considerado impróprio para as mulheres sauditas. Também nesse caso, a detenção seguiu-se à divulgação de vídeos e fotografias do episódio nas redes sociais. Já este mês, Abdallah al-Shahani, um conhecido cantor saudita, foi detido por ser filmado a fazer o dab, um popular passo de dança com origem no hip hop do Sul dos Estados Unidos. O dab está banido na Arábia Saudita, uma vez que as autoridades acreditam estar relacionado com hábitos de consumo de drogas.

PUB

PUB