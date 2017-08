Corpo desmembrado encontrado no mar da Dinamarca pertencia a jornalista sueca

As autoridades dinamarquesas confirmaram esta quarta-feira de manhã que o torso decapitado encontrado em Copenhaga pertence à jornalista Kim Wall, que acreditam ter sido morta por um inventor dinamarquês, a bordo do seu submarino.

A sueca Kim Wall, que escrevia uma história sobre o inventor Peter Madsen, desapareceu depois de embarcar no seu submarino de 17 metros, a 10 de Agosto. Madsen nega que a tenha assassinado.

Depois de confirmar o resultado dos testes de ADN ao torso descoberto na segunda-feira por um ciclista que passava junto ao local, o porta-voz da polícia, Jens Moller, disse que os ferimentos da vítima apontam para “golpes em zonas específicas do corpo para garantir que todo o oxigénio e gás saíssem, de maneira a que o corpo não flutuasse”. “Havia ainda algum metal preso ao corpo, também alegadamente para garantir que o corpo iria ao fundo”, acrescentou o porta-voz.

Os braços, armas e cabeça foram serrados do corpo. A análise confirmaram a correspondência com o ADN da jornalista, que a polícia recolheu de uma escova de dentes e de uma escova de cabelo, e comparou com o sangue encontrado no submarino. As autoridades ainda não conhecem qual a causa de morte e estão ainda à procura das restantes partes do corpo com a ajuda de uma equipa de mergulhadores.

A advogada de defesa de Madsen, Betina Hald Engmark, ainda não comentou os novos factos, mas disse aos jornais dinamarqueses que o seu cliente mantinha a sua história: a morte da jornalista foi acidental.

Madsen afirmou em tribunal que, depois do alegado acidente, “enterrou” o corpo de Wall no mar, alterando as declarações iniciais dadas à polícia de que a tinha deixado viva em Copenhaga.

O inventor foi resgatado do seu submarino um dia depois de levar a jornalista para alto mar.

