Concerto em Roterdão cancelado devido a aviso de ameaça terrorista

Foi encontrada na cidade holandesa de Roterdão uma carrinha de matrícula espanhola que transportava botijas de gás. O condutor do veículo foi detido. Na mesma zona da cidade foi cancelado esta quarta-feira um concerto de rock devido a um aviso de ameaça terrorista comunicado pelas autoridades espanholas.

A informação foi divulgada pelo autarca de Roterdão, Ahmed Aboutaleb, que, em conferência de imprensa citada pela Reuters, afirmou que não é ainda claro se a ameaça terrorista que levou ao cancelamento do espectáculo e o veículo encontrado estão conectados. Apesar disso, Aboutaleb avisou para o perigo de conclusões precipitadas: "Seria errado neste momento empilhar estes factos e concluir: desta forma houve um plano para realizar um ataque com botijas de gás, porque era este o cenário na última semana em Barcelona. Eu teria cuidado com isso".

O condutor da carrinha foi detido para interrogatório. O El País avança que este homem tem também nacionalidade espanhola.

Por sua vez, a polícia de Roterdão explicou que o concerto da banda californiana chamada Allah-lahs foi cancelado devido a uma ameaça terrorista que resultou de um aviso das autoridades espanholas.

