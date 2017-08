Cinco mil pílulas de ecstasy com a cara de Trump apreendidas na Alemanha

Cinco mil comprimidos da droga sintética ectsasy, de cor laranja e formato igual ao rosto de Donald Trump, foram apreendidos no sábado à noite, em Osnabrück, na Baixa-Saxónia, zona oeste da Alemanha. A apreensão só foi divulgada dois dias depois. A droga teria sido comprada por cerca de 11 mil euros e valeria 39 mil euros, segundo a polícia de Osnabrück.

De acordo com as autoridades, no sábado à noite, a polícia que patrulha a auto-estrada A30 “controlou, por volta das 21h, uma viatura particular, com matrícula austríaca, que se dirigia no sentido de Hannover”, situada mais a leste.

Dentro de um Peugeot 307 seguiam dois ocupantes, pai e filho, de 51 e 17 anos, respectivamente, lê-se no comunicado da polícia local. Ambos alegaram que regressavam da Holanda, aonde se tinham deslocado com o objectivo de comprarem um carro. Porém, o negócio não se concretizou, contaram aos agentes. Só que a realidade revelou-se bem diferente. A polícia revistou o carro e encontrou “cerca de 5000 comprimidos, com a imagem do Presidente norte-americano. Além disso, foi encontrado uma grande quantidade de dinheiro em notas”.

Pai e filho foram detidos, a droga o dinheiro e o carro foram apreendidos e o juiz decidiu-se pela prisão preventiva para ambos.

