Dezenas de desaparecidos após naufrágio no Brasil

Um barco com cerca de 70 pessoas a bordo naufragou esta quarta-feira no rio Xingú, no estado brasileiro do Pará. Pelo menos sete pessoas morreram, cujos corpos foram já encontrados, e outras 25 sobreviveram. Os restantes passageiros permanecem desaparecidos, diz a imprensa brasileira.

A embarcação, denominada de Comandante Ribeiro, saiu do porto da Praça Tiradentes, no município de Santarém, na segunda-feira, e tinha como destino final seria a cidade de Vitória de Xingú. Na desta terça-feira, o barco realizou uma paragem em Porto de Moz, onde deram entrada cerca de 40 passageiros, relata a Folha de São Paulo, que diz ainda que o acidente terá sido provocado por uma tempestade depois da embarcação ter deixado esta localidade e durante a noite de terça-feira.

Sabe-se que vítimas encontradas já esta quarta-feira são cinco adultos, um adolescente e uma criança. Até ao momento, 25 pessoas deram à costa em segurança.

