Sporting entra na Liga dos Campeões pela porta grande

O primeiro jogo pode ter deixado algumas dúvidas, mas nesta quarta-feira, no Arena Nacional, em Bucareste, ficou claro: o Steaua (agora FCSB) não é do nível do Sporting. Mesmo com uma entrada em falso no primeiro acto do play-off, os “leões” entraram na Liga dos Campeões pela porta grande. Tal como tinha acontecido quatro dias antes em Guimarães, Bruno Fernandes voltou a “encher o campo” e os “verde e brancos” resolveram mais um problema com uma goleada. Doumbia, Acuña, Gelson, Bas Dost e Battaglia fizeram os golos da vitória (1-5) que coloca o Sporting no desejado sorteio de hoje da Liga dos Campeões.

Foto

Após o empate a zero na primeira mão, o Sporting precisava de contrariar a história para garantir o apuramento para a fase de grupos e os 14,7 milhões de euros que valia a qualificação — 12,7 milhões pela participação na prova e dois pela vitória no play-off. Para além de terem um currículo pouco recomendável nas deslocações à Roménia (três derrotas e nenhum golo marcado), os “leões” não guardavam boas recordações dos play-off de acesso às provas organizadas pela UEFA: cinco eliminações em seis participações.

Positivo/Negativo Positivo Bruno Fernandes Desta vez não marcou, mas o internacional Sub-21 voltou a mostrar que é uma clara mais-valia para Jorge Jesus. Tal como tinha acontecido em Guimarães, Bruno Fernandes foi o melhor em campo.

Positivo Alibec O avançado romeno foi o único jogador do Steaua ?a mostrar qualidade contra o Sporting. Negativo Steaua As fragilidades defensivas do vice-campeão romeno já eram conhecidas, mas as dificuldades no momento da organização ofensiva foram óbvias e a defesa do Sporting passou por poucas dificuldades.

Se a história já jogava contra o Sporting, Jorge Jesus voltou a ser Jorge Jesus e tirou um “coelho da cartola” num jogo decisivo: 25 jogos depois, Bas Dost não foi titular. Nos quatro jogos anteriores em que o holandês tinha ficado no banco, o saldo da equipa de Jesus era assustador: uma vitória contra o Famalicão, derrotas frente ao Rio Ave, Borussia Dortmund e V. Setúbal.

No entanto, desta vez não houve história ou estatística que conseguisse contrariar uma superioridade tão clara. A aposta em Doumbia no lugar de Bas Dost revelava, em teoria, uma estratégia cautelosa de Jesus, mas desde o apito inicial do turco Cüneyt Çakir que ficou óbvio que o Sporting era melhor. Com 70% de posse de bola nos primeiros dez minutos, os “leões” rapidamente começaram a apertar o cerco aos romenos e, sem surpresa, a eliminatória começou a desequilibrar-se para o lado português: aos 13’, após um lançamento longo de Piccini, Mathieu desviou de cabeça, Acuña deu um ligeiro toque e Doumbia colocou a bola no fundo da baliza de Florin Nita. Dois anos depois de ter sido um pesadelo para os adeptos “leoninos” — marcou três dos quatro golos do CSKA Moscovo contra o Sporting no play-off de 2015-16 —, o costa-marfinense marcava no primeiro jogo a titular.

Inexistente ofensivamente até aí, o Steaua mostrava ser uma equipa banal, mas sete minutos depois a defesa sportinguista facilitou, Rui Patrício defendeu com dificuldade um remate de Alibec — claramente o melhor romeno — e Júnior Morais, na recarga, fez o empate. Com a eliminação à distância de apenas um golo do rival, o Sporting baixou a intensidade, mas continuou a ser mais perigoso até ao intervalo.

O início da segunda parte voltou a mostrar uma equipa “leonina” cautelosa, mas com a entrada de Bas Dost foi feito o xeque-mate aos romenos. Menos de um minuto depois de o holandês entrar em campo, Bruno Fernandes isolou Acuña e o argentino, com alguma sorte à mistura, fez o segundo golo sportinguista. Quatro minutos depois, Adrien colocou em Gelson e o extremo, com a qualidade habitual, acabou com as poucas dúvidas que ainda restavam.

Com a eliminatória no bolso e o Steaua rendido à superioridade portuguesa, o Sporting fez o que quis dos romenos e Bruno Fernandes voltou a mostrar que os nove milhões de euros que custou foram uma pechincha. Aos 75’, com mais um grande passe, o internacional Sub-21 português iniciou um contra-ataque, Gelson serviu Bas Dost e o holandês não teve dificuldades em colocar no fundo da baliza e marcar o seu 40.º golo com a camisola do Sporting.

A goleada estava garantida e o apuramento também, mas Bruno Fernandes ainda estava em campo e em cima do minuto 90, voltou a abrir um buraco na defesa do Steaua, Coentrão colocou na área e Battaglia, aproveitando uma defesa incompleta de Nita, fez o 1-5 final.

Cinco jogos depois, o Sporting voltava a vencer nas competições europeias e, pela segunda época consecutiva, a terceira nas últimas quatro temporadas, os “leões” garantiam um lugar entre as 32 melhores equipas da Europa.

