Sorteio com grandes dificuldades no horizonte

Quando logo à tarde tiver início o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2017-18, haverá entre as 32 bolas das equipas participantes três com os nomes das equipas portuguesas na prova: Benfica, FC Porto e Sporting. “Encarnados” e “dragões” tiveram acesso directo por terem sido, respectivamente, primeiro e segundo classificados no campeonato nacional. Os “leões” juntaram-se-lhes após superarem no play-off os romenos do Steaua Bucareste.

Às 17h, no Mónaco, ficará definida a sorte europeia das três equipas portuguesas. Uma coisa é certa: há grandes dificuldades no horizonte. O facto de o pote 1 (onde está o Benfica) agrupar o campeão europeu e as equipas campeãs nacionais dos principais campeonatos faz com que o pote 2 (que integra o FC Porto) esteja recheado de “tubarões”. O Sporting, no pote 4, tem em perspectiva um grupo com mais de um adversário de topo. O que já é certo é quais as equipas que os três representantes nacionais evitam. O Benfica não poderá enfrentar as outras equipas do pote 1: Real Madrid, Bayern Munique, Juventus, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Mónaco e Spartak Moscovo. No pote 2, o FC Porto livrou-se de Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilha, Manchester City e Manchester United. O Sporting ficou no pote 4, ou seja, não vai defrontar Celtic, CSKA Moscovo, APOEL, Feyenoord, Maribor, Qarabag e RB Leipzig.

A Inglaterra é o país mais representado no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, com cinco equipas. Para além das quatro qualificadas através do campeonato (Chelsea, Tottenham, Manchester City e Liverpool) surge ainda o Manchester United, na qualidade de campeão em título da Liga Europa. A Espanha tem quatro representantes (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilha), enquanto Alemanha, Itália e Portugal colocam três equipas cada.

Uma das condicionantes do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões é que equipas do mesmo país não podem defrontar-se. Vão ser oito grupos de quatro equipas cada, e as seis jornadas vão disputar-se até ao início de Dezembro. Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os oitavos-de-final e os terceiros classificados rumam à Liga Europa. A final da Liga dos Campeões realiza-se a 26 de Maio de 2018, no Estádio Olímpico de Kiev, palco da final do Euro 2012.

LIGA DOS CAMPEÕES

Sorteio da fase de grupos

POTE 1

Real Madrid

Bayern Munique

Juventus

Benfica

Chelsea

Shakhtar Donetsk

Mónaco

Spartak Moscovo

POTE 2

Barcelona

Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

Sevilha

Manchester City

FC Porto

Manchester United

POTE 3

Nápoles

Tottenham

Basileia

Olympiacos

Anderlecht

Liverpool

Roma

Besiktas

POTE 4

Celtic

CSKA Moscovo

Sporting

APOEL

Feyenoord

Maribor

Qarabag

RB Leipzig

