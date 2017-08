João Sousa eliminado na segunda ronda em Winston-Salem

O tenista português João Sousa foi eliminado na segunda ronda do torneio de Winston-Salem, na terça-feira, ao perder com o húngaro Marton Fucsovics, por 6-3, 3-6 e 6-1.

PUB

O número um português, que ocupa o 50.º posto no ranking mundial, iniciou o torneio como 17.ª cabeça de série – devido à desistência do sul-africano Kevin Anderson – e ficou isento da primeira ronda, mas acabou por não passar do encontro de estreia, frente ao 112.º jogador da tabela ATP.

Uma semana depois da eliminação na segunda ronda do Masters 1000 de Cincinnati, João Sousa perdeu em uma hora e 33 minutos, no “ensaio” para o US Open, quarto e último torneio do Grand Slam do ano, que arranca na próxima semana em Nova Iorque.

PUB

O tenista natural de Guimarães, de 28 anos, vai estar pela quarta vez no quadro principal do major norte-americano, no qual tem como melhor resultado duas presenças na terceira ronda (em 2013 e 2016).

PUB

PUB