Eder na Rússia por empréstimo ao Lokomotiv

O internacional português Eder foi hoje oficializado como jogador do Lokomotiv Moscovo, num negócio em que o futebolista chega por empréstimo dos franceses do Lille, até final da época.

PUB

“O avançado da seleção nacional de Portugal Eder muda-se para o Lokomotiv por empréstimo até final da época, com direito de compra. Na nossa equipa, Eder vestirá a camisola número 24”, refere o clube russo.

O acordo foi alcançado em Roma, onde o jogador realizou e passou os testes médicos.

PUB

“Estou muito conte por fazer parte do Lokomotiv. Nos últimos dias foi a correr, ansioso pelo momento, e na terça-feira tudo ficou decidido”, disse o jogador, autor do golo que deu o título Europeu a Portugal.

Eder disse ainda que tentará corresponder às expectativas dos adeptos, não só da Rússia, mas também de Portugal, e assinalou já ter falado com o médio português Manuel Fernandes, que joga no conjunto russo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O ‘Manu’ [Manuel Fernandes] disse-me que o Lokomotiv joga sempre para vencer, que a equipa gosta da criatividade e de atacar. Estas ideias cativaram-me e sei que o ‘Manu’ é um grande maestro”, acrescentou o avançado.

O futebolista foi decisivo no inédito título europeu de Portugal, ao marcar já no prolongamento o golo da vitória diante da França (1-0), no Euro2016.

Na última temporada, apesar do campeonato mais irregular do Lille, Eder esteve em 37 jogos e marcou sete golos, mas não foi opção de Fernando Santos nos convocados para a Taça das Confederações.

PUB

PUB