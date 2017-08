Liverpool resolveu rapidamente um problema chamado Hoffenheim

O Liverpool monopolizou quase todas as atenções na jornada desta quarta-feira do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, asfixiando (4-2) para logo devorar com um tempo-canhão uma presa demasiado dócil, vítima da voracidade de Emre Can (10' e 21') e da sagacidade de Mohamed Salah (18'). A dupla "inglesa" dissipou quaisquer dúvidas que o Hoffenheim pudesse eventualmente suscitar, apesar de os germânicos surgirem na terra dos Beatles ao ritmo de uma derrota comprometedora (1-2) averbada no jogo da primeira mão, na Alemanha.

Antes do verdadeiro Can-Can dos britânicos, a dar expressão à maior iniciativa e domínio iniciais da formação de Jürgen Klopp, já o Hoffenheim tentara a surpresa que Mark Uth - lançado quatro minutos depois do terceiro golo dos "reds" - acabou por causar quatro minutos depois de saltar do banco para substituir o lesionado Nordtveit.

Só que depois de alguns pequenos sustos, sem consequências, o Liverpool foi para intervalo e regressou decidido a encerrar a questão, assinando o quarto golo por Firmino, num erro inconcebível dos alemães... que Sandro Wagner ainda tentou compor, reduzindo para 4-2 a cerca de dez minutos do final.

Com relativa facilidade, embora sem a urgência dos ingleses, o CSKA de Moskovo resolveu a eliminatória frente ao Young Boys, impondo nova derrota aos helvéticos, graças aos golos de Georgi Schennikov (45') e Dzagoev (65'), fechando a questão com um total de 3-0 nas duas mãos.

Copenhaga e Qarabag protagonizaram o desfecho mais "hitchcockiano" da ronda, com os dinamarqueses a anularem (45') a desvantagem de um golo registada no Azerbaijão, acabando por deixar fugir o acesso à fase de grupos por causa do golo de Dino Ndlovu (63'). O Copenhaga venceu (2-1) - Pavlovic (66') corrigiu - mas ficou pelo caminho com o 2-2 global.

Em Praga, numa noite sem golos, o Slavia revelou-se impotente para anular o 2-0 que acabou por apurar o APOEL Nicósia para a fase seguinte.

